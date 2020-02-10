Конституцию ожидают большие перемены

Как уведомил СМИ 21 февраля руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выполняющий обязанности сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, точное количество поправок к тексту основного закона будет определено непосредственно перед представлением законопроекта на рассмотрении во втором чтении. Предположительно, общее число изменений приблизится к 40.



Однако г-н Клишас уточняет, что «в тексте правок будет больше, потому что есть поправки сквозные, когда одна поправка требует изменения текста в нескольких местах» (ист.: ТАСС).



Напомним: 23 января 2020 г. Государственная дума приняла в первом чтении инициированный В. В. Путиным законопроект о поправке к Конституции. Сперва второе чтение документа было назначено на 11 февраля, потом перенесено на 14-е в связи с большим количеством поступающих предложений. В итоге, была определена дата 2 марта. До этого спикер Вячеслав Володин допускал вероятность изучения проекта закона во втором чтении 10 марта.