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Конституцию ожидают большие перемены
21 февраля в 14:28 Государство 0 378 Карина Мелова
Как уведомил СМИ 21 февраля руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выполняющий обязанности сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, точное количество поправок к тексту основного закона будет определено непосредственно перед представлением законопроекта на рассмотрении во втором чтении. Предположительно, общее число изменений приблизится к 40.
Однако г-н Клишас уточняет, что «в тексте правок будет больше, потому что есть поправки сквозные, когда одна поправка требует изменения текста в нескольких местах» (ист.: ТАСС).
Напомним: 23 января 2020 г. Государственная дума приняла в первом чтении инициированный В. В. Путиным законопроект о поправке к Конституции. Сперва второе чтение документа было назначено на 11 февраля, потом перенесено на 14-е в связи с большим количеством поступающих предложений. В итоге, была определена дата 2 марта. До этого спикер Вячеслав Володин допускал вероятность изучения проекта закона во втором чтении 10 марта.
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