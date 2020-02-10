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22 апреля каждый получит по заслугам

28 февраля в 12:37 Государство 0 528 Карина Мелова
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Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, в беседе с сотрудником ресурса Life уточнил порядок оплаты труда граждан в выходной 22 апреля – день голосования россиян по проекту закона о поправках в основной закон страны.

«Те, кто работает сдельно, понятно, что за этот день ничего не получат... Сдельные работники, что они делали, за то и получают. Те, кто на окладе, а таких у нас 80%, получают полностью заработную плату за данный месяц вне отношения к тому, что будет еще один выходной», – разъяснил господин Шмаков.

Накануне была обнародована информация о том, что всенародное голосование по представленному В. Путиным законопроекту о поправках в Конституцию состоится 22 апреля. Посетить участки голосования граждане смогут с 8:00 до 20:00 по местному времени на всей территории РФ.

Государственная дума одобрила законопроект в первом чтении 23 января. Документ предполагает изменение 22 глав основного закона. Если волеизъявление россиян будет в пользу принятия поправок, все изменения начнут действовать одномоментно (ист.: «Газета.ру»).
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