22 апреля каждый получит по заслугам

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, в беседе с сотрудником ресурса Life уточнил порядок оплаты труда граждан в выходной 22 апреля – день голосования россиян по проекту закона о поправках в основной закон страны.



«Те, кто работает сдельно, понятно, что за этот день ничего не получат... Сдельные работники, что они делали, за то и получают. Те, кто на окладе, а таких у нас 80%, получают полностью заработную плату за данный месяц вне отношения к тому, что будет еще один выходной», – разъяснил господин Шмаков.



Накануне была обнародована информация о том, что всенародное голосование по представленному В. Путиным законопроекту о поправках в Конституцию состоится 22 апреля. Посетить участки голосования граждане смогут с 8:00 до 20:00 по местному времени на всей территории РФ.



Государственная дума одобрила законопроект в первом чтении 23 января. Документ предполагает изменение 22 глав основного закона. Если волеизъявление россиян будет в пользу принятия поправок, все изменения начнут действовать одномоментно (ист.: «Газета.ру»).