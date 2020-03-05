Глава правительства утвердил порядок импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратов

В ходе рабочей встречи с членами правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что официально утвержден порядок ввоза незарегистрированных на территории Российской Федерации медицинских препаратов.



Глава правительства подчеркнул, что новые правила призваны предупредить повторение преступления черты закона родителями тяжело больных детей, вынужденных совершать отчаянный поступок, приобретая такие медикаменты за рубежом. «Закон, как мы и обещали, мы поправили, 1 марта он вступил в силу, теперь врачи могут назначать такие лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», – пояснил г-н Мишустин. Согласно новым правилам, врачи имеют право оперативно увеличивать заявку на препараты из упомянутой категории в случае обнаружения новых больных.



Помимо прочего, премьер-министр посчитал необходимым организовать производство аналогичных отечественных лекарственных средств и поручил руководителю Минпромторга Денису Мантурову мониторить данный вопрос.



В прошлом месяце из бюджета было выделено 22 миллиона рублей на приобретение 11 674 упаковок, не зарегистрированных в России психотропных препаратов для лечения детей.