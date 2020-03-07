|
Возможность регистрации нового авто через дилерский центр станет доступна не позднее апреля
6 марта в 14:04 Государство 1 297 Карина Мелова
Ссылаясь на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, ресурс Autonews в пятницу уведомил общественность о том, что в марте-апреле все большие дилерские компании начнут предоставлять клиентам услуги по регистрации новых автомобилей.
В связи с этим сотрудники крупных дилерских центров уже проходят соответствующее обучение. Работники фирм поменьше ожидают своей очереди, однако недостаточное количество центров обучения замедляет процесс.
Как известно, в действующие в РФ правила, описывающие порядок постановки на учет новых транспортных средств, были внесены изменения, вступившие в силу 1 января 2020 года. Согласно новым нормам, отныне владельцы авто могут поставить машину на учет непосредственно через дилера и получить на руки регистрационные знаки государственного образца без необходимости посещать отделение ГИБДД – в автосалоне или в оказывающей данную услугу организации. Человек, желающий зарегистрировать автомобиль таким образом, должен внести оплату в размере 500 рублей (не более!), – так гласит закон. При этом комплект номеров обойдется в 2000 рублей или менее.
20 января в сети была обнародована информация о разработанном Министерством экономики проекте постановления правительства, предоставляющем гражданам РФ возможность бронировать и выкупать «привлекательные» автомобильные регистрационные знаки через портал госуслуг.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В РФ выполнили 51366 исследований биоматериала людей на предмет наличия у них инфекции COVID-196 марта в 15:14 Медицина
Билеты на рейсы «Победы» можно будет вернуть за 500 рублей6 марта в 13:16 Туризм
Вашингтон одобрил обязательства, взятые на себя РФ и Турцией касательно Идлиба6 марта в 12:27 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Программа сельской ипотеки под 2.7% стартует в Краснодарском крае Новый случай инфицирования COVID-2019 у россиянина Рубль «набирается сил» 2 марта стартует новая программа лояльности от Райффайзенбанка Банк России считает целесообразным расширить перечень услуг, включаемых в полную стоимость кредита