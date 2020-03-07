Возможность регистрации нового авто через дилерский центр станет доступна не позднее апреля

Ссылаясь на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, ресурс Autonews в пятницу уведомил общественность о том, что в марте-апреле все большие дилерские компании начнут предоставлять клиентам услуги по регистрации новых автомобилей.



В связи с этим сотрудники крупных дилерских центров уже проходят соответствующее обучение. Работники фирм поменьше ожидают своей очереди, однако недостаточное количество центров обучения замедляет процесс.



Как известно, в действующие в РФ правила, описывающие порядок постановки на учет новых транспортных средств, были внесены изменения, вступившие в силу 1 января 2020 года. Согласно новым нормам, отныне владельцы авто могут поставить машину на учет непосредственно через дилера и получить на руки регистрационные знаки государственного образца без необходимости посещать отделение ГИБДД – в автосалоне или в оказывающей данную услугу организации. Человек, желающий зарегистрировать автомобиль таким образом, должен внести оплату в размере 500 рублей (не более!), – так гласит закон. При этом комплект номеров обойдется в 2000 рублей или менее.



20 января в сети была обнародована информация о разработанном Министерством экономики проекте постановления правительства, предоставляющем гражданам РФ возможность бронировать и выкупать «привлекательные» автомобильные регистрационные знаки через портал госуслуг.