До 4-х лет тюрьмы за нарушения на всероссийском голосовании

Отныне до 4-х лет тюрьмы могут получить в качестве наказания нарушители на предстоящем общероссийском голосовании по поправке к Конституции. Соответствующий законопроект в первом чтении сегодня приняла Государственная дума (ист.: ТАСС).



Девятнадцатая глава УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» перечисляет уголовно-правовые запреты на подделку избирательных документов, документов референдума, а также на мошенничество с результатами голосования в ходе выборов и референдумов. Внести изменения в Уголовный кодекс предложили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Политики выступают за применение действующей уголовной ответственности на нарушения на всероссийском голосовании.



П. Крашенинников и А. Клишас говорят о необходимости внести поправки в следующие статьи УК: 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»), 142 («Фальсификация избирательных документов, документов референдума»), 142.1 («Фальсификация итогов голосования») и 142.2 («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме»).