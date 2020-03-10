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Закон о поправке в Конституцию отправляется в КС РФ
Сегодня в 15:30 Государство 0 18 Карина Мелова
Заксобрания более 2/3 субъектов РФ одобрили проект закона о поправках в основной закон страны (документ рассмотрели уже 62 региона из 85). Как известно, для представления закона в Конституционном суде РФ, который проверяет не вступившие в силу положения, необходимо утверждение минимум 57 субъектов.
В соответствии с девятой главой Конституции, порядок принятия федерального конституционного закона определяет процедуру внесения изменений в основной закон страны. Изменения начинают действовать после утверждения органами законодательной власти не менее чем 2/3 регионов РФ. При этом законопроект В. Путина позволяет вступить в силу только статье 3 закона и направить в КС РФ статьи 1 и 2, описывающие поправки в Конституцию и организацию общероссийского голосования по ним, которое состоится после вынесения судом положительного решения.
На данном этапе закон поддержали 10 регионов Дальнего Востока, большая часть субъектов Сибирского и Центрального федерального округов, практически все регионы Северного Кавказа, Юга РФ, Поволжья и Северо-Запада. Сегодня ожидается рассмотрение изменений в основной закон еще в нескольких федеративных субъектах, 13 марта – в Ямало-Ненецком автономном округе, в Камчатском крае и в Республике Адыгея.
По материалам ТАСС
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