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Не помешает ли коронавирус голосованию 22 апреля?
13 марта в 15:58 Государство 0 195 Карина Мелова
Отвечая на вопрос представителей СМИ о голосовании 22 апреля с учетом ситуации с коронавирусом, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что целесообразность принятия предупредительных мер следует повторно оценить после 1 апреля (ист.: «Известия»).
«Вы знаете, что все превентивные режимы в Москве, Московской области и с сегодняшнего дня в Питере [действуют] до 1 апреля. Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию, в зависимости от того, как она будет развиваться, и принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов и мер предосторожности», – заявил пресс-секретарь и акцентировал внимание на том, что ситуация нестабильная, а до 22 апреля еще далеко.
За день до того член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Клишас предположил, что Сovid-19 не станет препятствием для организации всероссийского голосования по внесению изменений в основной закон страны.
5 марта столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился ввести в Москве режим повышенной готовности на фоне угрозы распространения опасного вируса нового типа.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 22 апреля 2020 г. Этот день утвержден как официальный оплачиваемый выходной.
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