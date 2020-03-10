Не помешает ли коронавирус голосованию 22 апреля?

Отвечая на вопрос представителей СМИ о голосовании 22 апреля с учетом ситуации с коронавирусом, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что целесообразность принятия предупредительных мер следует повторно оценить после 1 апреля (ист.: «Известия»).



«Вы знаете, что все превентивные режимы в Москве, Московской области и с сегодняшнего дня в Питере [действуют] до 1 апреля. Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию, в зависимости от того, как она будет развиваться, и принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов и мер предосторожности», – заявил пресс-секретарь и акцентировал внимание на том, что ситуация нестабильная, а до 22 апреля еще далеко.



За день до того член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Клишас предположил, что Сovid-19 не станет препятствием для организации всероссийского голосования по внесению изменений в основной закон страны.



5 марта столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился ввести в Москве режим повышенной готовности на фоне угрозы распространения опасного вируса нового типа.



Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 22 апреля 2020 г. Этот день утвержден как официальный оплачиваемый выходной.