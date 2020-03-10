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Россияне не спешат делать долгосрочные запасы на фоне пандемии
16 марта в 12:31 Государство 0 421 Иван Тихонов
Согласно результатам онлайн-инвервью, проведенного банком «Открытие», лишь 9% россиян делают долгосрочные запасы продуктов на фоне распространения коронавирусной инфекции. Причем львиная доля запасающихся – люди старшего поколения. Именно эта категория граждан усиленно закупает сахар, крупы, макароны и предметы личной гигиены.
Практически 90% респондентов заявили, что не делают никаких запасов и, соответственно, не боятся дефицита товаров. Более того, 58% опрошенных сообщили, что распространение COVID-19 никак не повлияло на их повседневную жизнь.
Между тем, остальные граждане стараются придерживаться личных мер предосторожности: реже ездят в общественном транспорте и отказывают от поездок за границу, а также от внутреннего туризма (18% и 16% соответственно), передают данные исследования Банки.ру. 9% респондентов отметили, что стали реже пользоваться бумажными деньгами, а 11% - стали реже посещать отделения банков. Только 5% россиян сообщили, что стали покупать больше лекарственных средств.
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