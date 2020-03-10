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РФ закрывает еще одну границу
16 марта в 12:39 Государство 0 463 Карина Мелова
Председатель российского правительства Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией с целью предупреждения стремительного распространения коронавируса и повторения ситуации, сложившейся в других неблагополучных в этом отношении государствах.
Премьер-министр подчеркнул, что в Россию вирус был занесен извне и «идет» по стране за счет контактирования инфицированных людей со здоровыми, в первую очередь, с родственниками и знакомыми. Мишустин также выразил опасения по поводу угрозы для жизнедеятельности населения и нормального функционирования бизнес-сектора.
Глава правительства разъяснил, что для безопасности граждан Российская Федерация закрыла свои границы с КНР и странами Евросоюза. Кроме того, приостановлен въезд иностранных граждан через границу с Польшей, Норвегией, прекращено железнодорожное сообщение с Молдавией, Латвией и Украиной.
Господин Мишустин уверил общественность в том, что принимаемые ограничительные меры направлены на предварение дальнейшей необходимости в более жестких мерах (ист.: ТАСС).
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