Песков: речь о перенесении даты голосования по поправкам в основной закон страны пока не идет

В понедельник, 16 марта, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков уверил представителей СМИ в том, что в течение этой недели следует ожидать подписание главой государства указа о дате всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ (ист.: ТАСС).



По словам господина Пескова, на данном этапе о перенесении этого события с 22 апреля на другой день речь не идет, поскольку «для этого нет никаких объективных показаний». Он акцентировал внимание на том, что дату голосования на официальном уровне утверждает указ президента. Ранее действующий глава государства В. Путин одобрил проведение данного мероприятия 22 апреля 2020 года. Напомним: этот день объявлен выходным для российских граждан.



Отвечая на вопрос журналистов о сроках выдачи указа президента, представитель Кремля уточнил, что это, вероятнее всего, произойдет в ближайшие несколько дней. В частности, он заявил: «Можно ожидать, что на этой неделе, хотя здесь каких-то четких рамок нет».