Песков опроверг сведения о перенесении даты всероссийского голосования

16 марта на веб-ресурсе «Медуза» появилась информация о предполагаемой подготовке главы российского государства Владимира Путина обращения к народу с заявлением о перенесении всероссийского голосования по поправкам в основной закон страны с 22 апреля на более поздний срок – 12 июня или 13 сентября.



Однако пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг эти сведения и уверил корреспондентов в том, что пока В. Путин не намерен выступать с речью и вносить коррективы в планирование проведения голосования (ист.: ТАСС).



Кроме того, в ходе беседы с представителями СМИ господин Песков настоял на необходимости дождаться определения даты голосования официальным актом главы государства и заметил, что точных сроков для издания такого документа не существует, не исключая при этом возможности подписания акта на текущей неделе.