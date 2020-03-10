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1220 заявлений на материнский капитал поступило в Пенсионный фонд в первый день программы

17 марта в 16:14 Государство 0 373 Карина Мелова
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Как известно, 12 марта начали действовать инициированные главой государства В. Путиным изменения в программу материнского капитала. Уже в первый день в Пенсионный фонд России поступило более 1,2 тыс. заявлений на получение маткапитала по случаю появления в семье первенца.

Сотрудник пресс-центра ПФР сообщил ТАСС следующее: «За первый день вступления в силу президентских поправок в программу материнского капитала в России было подано 1220 заявлений в Пенсионный фонд на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением или усыновлением первого ребенка с 1 января 2020 года».

Утвержденный президентом 1 марта федеральный закон вступил в силу через 10 дней после его официального обнародования. Таким образом, территориальные подразделения ПФР начали принимать заявления 12 марта. В первый день было одобрено 16 заявлений.

По оценке Министерства труда и социальной защиты РФ, в 2020 г. примерно 1,1 миллиона семей смогут рассчитывать на материнский капитал. На финансирование реализуемой программы в этом году выделено 122 миллиарда рублей.
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