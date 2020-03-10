Количество зараженных коронавирусом в РФ увеличилось до 147

Согласно данным Оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в России было зарегистрировано 33 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 достигло 147.



Из 33 новых случаев 31 был выявлен в столице РФ, еще по одному – в Новосибирской и Томской областях, пишут РИА Новости. В штабе уточняют, что все заразившиеся коронавирусом в последние 2 недели посещали государства с «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Все пациенты госпитализированы и помещены в специальные боксы.



По последним данным Всемирной организации здоровья, всего в мире выявлено почти 202 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2 в 140 странах. Более 8 тысяч человек скончались от последствий коронавируса, в 82 тысячи – выздоровели.