|
Количество зараженных коронавирусом в РФ увеличилось до 147
Сегодня в 16:21 Государство 0 157 Иван Тихонов
Согласно данным Оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в России было зарегистрировано 33 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 достигло 147.
Из 33 новых случаев 31 был выявлен в столице РФ, еще по одному – в Новосибирской и Томской областях, пишут РИА Новости. В штабе уточняют, что все заразившиеся коронавирусом в последние 2 недели посещали государства с «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Все пациенты госпитализированы и помещены в специальные боксы.
По последним данным Всемирной организации здоровья, всего в мире выявлено почти 202 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2 в 140 странах. Более 8 тысяч человек скончались от последствий коронавируса, в 82 тысячи – выздоровели.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Силуанов: утвержденный бюджет требует внесения корректив из-за коронавирусаСегодня в 15:40 Экономика и бюджет
Стоимость муки и хлеба на фоне коронавируса не изменитсяСегодня в 14:40 Экономика
Весенние школьные каникулы будут долгимиСегодня в 13:12 Образование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу и снижает цены на полеты за границу РФ отправила системы для выявления коронавируса в Иран и страны ЕАЭС Российские банки не поддержали идею основания саморегулируемой организации Льготная ипотека сохранит свои преимущества даже при изменении банковских ставок Не помешает ли коронавирус голосованию 22 апреля?