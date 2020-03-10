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Власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер на фоне коронавируса

Сегодня в 14:20 Государство 0 185 Карина Мелова
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В четверг, 19 марта, ссылаясь на источник в Кабинете министров, «РИА Новости» опубликовали сведения о том, что правительство Российской Федерации рассматривает возможность введения дополнительных профилактических мер для недопущения пандемии COVID 19.

Сообщается, что возможна полная или частичная отмена мероприятий с задействованием большого числа людей. Источник информагентства заверил, что подобные меры призваны предупредить повторение в России эпидемиологической ситуации, сложившейся в КНР, Италии и прочих «неблагополучных» в плане распространения опасного вируса регионах.

При обнаружении у себя малейших признаков ОРВИ/простуды гражданам РФ рекомендуется оставаться дома и обращаться в службу скорой помощи. Вдобавок, в правительстве задумались над организацией перевода работодателями своих наемных сотрудников на удаленный режим работы. На данном этапе в Трудовой кодекс России вносятся изменения, регулирующие установление рабочего режима неполной дистанционной занятости, что позволит гражданам не прекращать рабочий процесс, минимизируя риск заражения себя и окружающих.

По последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Российской Федерации зафиксировано 147 случаев инфицирования COVID 19, восемь пациентов уже выздоровели.
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