ЦИК: возможно проведение досрочного голосования по Конституции на протяжении недели

Как известно, глава государства Владимир Путин издал указ об организации всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, при этом он допустил возможность надомного голосования или перенесения даты проведения вышеназванного мероприятия по причине распространения опасного вируса нового типа COVID-19.



В связи с этим Центральная избирательная комиссия посчитала целесообразным в некоторых случаях выделить до семи дней (с 15 по 21 апреля) на досрочное голосование по изменениям в основной закон страны.



«Исходя в первую очередь из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с трех до семи дней. Это мы отдаем на ваше решение, дорогие наши коллеги», — заявила во время рабочей встречи председатель ЦИКа Элла Памфилова (ист.: «РИА Новости»).



Региональные избирательные комиссии были уполномочены принимать решения касательно данного вопроса с учетом сложившейся в каждом отдельно взятом субъекте обстановки. Г-жа Памфилова уверена, что это будет способствовать отсутствию скопления народа на местах голосования и уменьшению риска инфицирования большого количества граждан.



Накануне председатель ЦИК уточняла, что лица, имеющие право, но не имеющие возможности присутствовать на своем обычном участке 22 апреля, смогут проголосовать досрочно, в течение трех дней до указанной даты голосования.