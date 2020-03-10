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В РФ за сутки подтвержден еще 71 случай заражения коронавирусом
Сегодня в 11:50 Государство 0 245 Иван Тихонов
В рамках совещания с членами правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил о 71 зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Заболевших граждан поместили в боксы, а всех контактировавших с ними отправили на обследование.
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что все случаи заражения были обнаружены у тех граждан, которые в течение последних двух недель вернулись из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Таким образом, по состоянию на 23 марта, общее количество пациентов в РФ с диагнозом «коронавирус» достигло 438 человек, 17 человек выздоровели, а более 52 тысяч остаются под наблюдением врачей.
Ввиду складывающейся конъюнктуры, глава правительства порекомендовал пожилым людям соблюдать домашний режим. Вдобавок, МЭР поручено разработать меры по поддержке малого и среднего бизнеса; Минтруда и Минюсту поручено контролировать ситуацию на рынке труда во избежание необоснованных увольнений из-за коронавируса, а также невыплаты зарплаты; ФТС и ФНС поручено контролировать объемы импорта и экспорта, а также внутреннего спроса на продукты.
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