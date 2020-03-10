Главная > Государство

В РФ за сутки подтвержден еще 71 случай заражения коронавирусом

Сегодня в 11:50 Государство 0 245 Иван Тихонов
1 Изображение

В рамках совещания с членами правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил о 71 зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Заболевших граждан поместили в боксы, а всех контактировавших с ними отправили на обследование.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что все случаи заражения были обнаружены у тех граждан, которые в течение последних двух недель вернулись из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Таким образом, по состоянию на 23 марта, общее количество пациентов в РФ с диагнозом «коронавирус» достигло 438 человек, 17 человек выздоровели, а более 52 тысяч остаются под наблюдением врачей.

Ввиду складывающейся конъюнктуры, глава правительства порекомендовал пожилым людям соблюдать домашний режим. Вдобавок, МЭР поручено разработать меры по поддержке малого и среднего бизнеса; Минтруда и Минюсту поручено контролировать ситуацию на рынке труда во избежание необоснованных увольнений из-за коронавируса, а также невыплаты зарплаты; ФТС и ФНС поручено контролировать объемы импорта и экспорта, а также внутреннего спроса на продукты.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

ФАС пообещала мониторить цены на наиболее потребляемые продукты

Сегодня в 18:04 Экономика

Воздушное судно доставляет в РФ 500 человек из Касабланки

Сегодня в 16:33 Общество

Песков: в Идлибе все спокойно

Сегодня в 15:35 Внешняя политика

ВТБ с пониманием относится к заемщикам в условиях коронавируса

Сегодня в 14:29 Банки и кредитование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Количество зараженных коронавирусом в РФ увеличилось до 147 Весенние школьные каникулы будут долгими Стоимость муки и хлеба на фоне коронавируса не изменится Силуанов: утвержденный бюджет требует внесения корректив из-за коронавируса Власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер на фоне коронавируса

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru