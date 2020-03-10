|
Кабмин вводит штрафные санкции за «редкое легкомыслие» на фоне распространения коронавируса
Сегодня в 17:08 Государство 0 85 Иван Тихонов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство уже сегодня примет все меры, озвученные в телеобращении Владимира Путина, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.
«И мы немедленно это сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен», - заявил премьер в рамках заседания кабмина.
Тем временем, правительство приняло решение о введении штрафных санкции для нарушителей правил карантина. Поправки, которые затронут, как физлиц, так и юрлиц (и должностных лиц), будут сегодня внесены в КоАП, подчеркнул глава кабмина.
Михаил Мишустин полагает, что необходимость введения карантинных мер очевидна для людей, которые серьезно относятся к ситуации.
«Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — констатировал премьер-министр на заседании правительства.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Российские автодилеры опасаются серьезного спада на авторынке из-за коронавирусаСегодня в 15:52 Транспорт
Правительство дало поручение полностью прекратить международное авиасообщениеСегодня в 11:45 Транспорт
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В РФ начались тестирования вакцины против нового коронавируса В фокусе: решение Центробанка по ключевой ставке Минздрав РФ готов ответить на вопросы граждан о COVID-19 На дорогах Подмосковья устанавливается ограничение скорости 50 км/ч Силуанов не видит поводов для беспокойства относительно нефтеотрасли РФ