Кабмин вводит штрафные санкции за «редкое легкомыслие» на фоне распространения коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство уже сегодня примет все меры, озвученные в телеобращении Владимира Путина, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.



«И мы немедленно это сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен», - заявил премьер в рамках заседания кабмина.



Тем временем, правительство приняло решение о введении штрафных санкции для нарушителей правил карантина. Поправки, которые затронут, как физлиц, так и юрлиц (и должностных лиц), будут сегодня внесены в КоАП, подчеркнул глава кабмина.



Михаил Мишустин полагает, что необходимость введения карантинных мер очевидна для людей, которые серьезно относятся к ситуации.



«Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — констатировал премьер-министр на заседании правительства.