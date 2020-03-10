Вздохнуть с облегчением: за просрочку с оплатой услуг ЖКХ могут отменить штрафы

На фоне распространения коронавируса в федеральной ассоциации «Национальный жилищный конгресс» считают целесообразным отменить пени и штрафы за просрочку с оплатой услуг по ЖКХ. Крупные управляющие компании по всей стране поддерживают такое решение.



Система отмены штрафов будет действовать следующим образом. Граждане, которые оказались в сложной ситуации по причине распространения коронавируса, должны будут написать заявление в УК или ресурсоснабжающую организацию, и приложить к нему документы, подтверждающие невозможность совершения своевременной оплаты, пишут «Известия». УК смогут корректировать условия договоренностей с жильцами, а значит – и отменить штрафы.



Эксперты указывают, что УК выгодно не начислять штрафы, поскольку на них они должны платить налоги. При этом штрафы, которые были начислены должникам до наступления пандемии, не должны обнуляться, дабы не нарушать дисциплину со своевременной оплатой услуг. После завершения ограничительных мер на фоне коронавируса новые сроки оплаты накопившихся долгов за «коммуналку» организации будут назначать, скорее всего, в индивидуальном порядке, полагают эксперты.