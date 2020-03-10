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Российские семьи с детьми государство поддержит рублем
26 марта в 18:56 Государство 0 207 Иван Тихонов
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о том, что государство готово выделить порядка 140 млрд рублей на поддержку российских семей с детьми. При этом из федерального бюджета будет выделено 105 млрд рублей, остальные 31.5 млрд рублей – из региональных.
Более того, в рамках рабочей встречи кабмина премьер-министр уточнил, что во исполнение поручений главы государства Владимира Путина выплаты семьям стартуют не в июле, а раньше запланированного – в июне.
Михаил Мишустин дал поручение правительству оценить уровень дохода семей, которые подали заявки на получение выплат, и увеличить размер выплат с 1 января 2021 года. Речь идет о семьях, чей доход не превышает прожиточный минимум.
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