Призыв в армию стартовал, но служба начнется не раньше 20 мая

Сегодня, 1 апреля, стартовал весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. Соответствующий указ 30 марта подписал глава государства Владимир Путин. Предполагается, что ряды российской армии пополнят приблизительно 135 тысяч человек.



В то же время в Минобороны заявили, что отправка новобранцев в места прохождения службы будет осуществлена не ранее 20 мая, ввиду распространения коронавируса. Перед отправкой защитников будут тестировать на COVID-19, а после прибытия на место службы их ждет двухнедельный карантин. Об этом ранее сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.



Более того, на фоне распространения коронавируса будет изменен регламент работы комиссариатов, пишут РИА Новости. На входах в здания будут развернуты медицинские посты; в случае выявления у граждан повышенной температуры или признаков заболеваний, их в здание не пустят.