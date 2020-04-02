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Новое обращение Владимира Путина к гражданам России (текстовая онлайн-трансляция)

Сегодня в 15:30 Государство 0 160 Иван Тихонов
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В Кремле заявили о намерении президента РФ Владимира Путина обратиться к гражданам с новым видеообращением. Эфир запланирован на сегодня, 2 апреля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин запишет свою речь во второй половине дня, после 16.00.
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