Новое обращение Владимира Путина к гражданам России (текстовая онлайн-трансляция)

В Кремле заявили о намерении президента РФ Владимира Путина обратиться к гражданам с новым видеообращением. Эфир запланирован на сегодня, 2 апреля.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин запишет свою речь во второй половине дня, после 16.00.