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Волеизъявлению объявили карантин
3 апреля в 14:58 Государство 1 611 Иван Тихонов
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила об отсрочке проведения всех выборных кампаний в РФ на период апрель-июль текущего года. Всего будут отложены 94 кампании в регионах с 5 апреля по 21 июля.
Решение отсрочить проведение выборных кампаний председатель ЦИК пояснила необходимостью обеспечения здоровья и безопасности граждан. Все выборы и референдумы следует отложить до улучшения эпидемиологической ситуации в стране, передают ее слова «Известия».
Накануне глава государства Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Мера направлена на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции в России.
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