Россиян не будут штрафовать за просрочку с оплатой за ЖКУ до конца года

В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о введении временного моратория на начисление штрафов за просрочку с оплатой коммунальных услуг и на их отключение по причине неуплаты.



«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — сказал глава правительства.



Г-н Мишустин добавил, что льготный период продлится до 1 января 2021 года. Паче того, правительство считает необходимым ввести запрет на начисление пеней за просрочку с оплатой за капремонт.



Председатель правительства подчеркнул, что «ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на людях, нарушив привычные ритмы жизни, а зачастую ударив по кошельку», пишут РИА Новости. Ввиду этого, кабмин будет принимать все необходимые меры поддержки. Особое внимание кабмин продолжит уделять семьям с низкими доходами. Так, будут временно изменены правила предоставления субсидий таким семьям: до 1 октября текущего года им автоматически продлят право на получение субсидии, без необходимости предоставления дополнительных подтверждений.