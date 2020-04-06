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Россиян не будут штрафовать за просрочку с оплатой за ЖКУ до конца года

Сегодня в 17:31 Государство 0 112 Иван Тихонов
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В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о введении временного моратория на начисление штрафов за просрочку с оплатой коммунальных услуг и на их отключение по причине неуплаты.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — сказал глава правительства.

Г-н Мишустин добавил, что льготный период продлится до 1 января 2021 года. Паче того, правительство считает необходимым ввести запрет на начисление пеней за просрочку с оплатой за капремонт.

Председатель правительства подчеркнул, что «ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на людях, нарушив привычные ритмы жизни, а зачастую ударив по кошельку», пишут РИА Новости. Ввиду этого, кабмин будет принимать все необходимые меры поддержки. Особое внимание кабмин продолжит уделять семьям с низкими доходами. Так, будут временно изменены правила предоставления субсидий таким семьям: до 1 октября текущего года им автоматически продлят право на получение субсидии, без необходимости предоставления дополнительных подтверждений.
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