|
Россиян не будут штрафовать за просрочку с оплатой за ЖКУ до конца года
Сегодня в 17:31 Государство 0 112 Иван Тихонов
В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о введении временного моратория на начисление штрафов за просрочку с оплатой коммунальных услуг и на их отключение по причине неуплаты.
«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — сказал глава правительства.
Г-н Мишустин добавил, что льготный период продлится до 1 января 2021 года. Паче того, правительство считает необходимым ввести запрет на начисление пеней за просрочку с оплатой за капремонт.
Председатель правительства подчеркнул, что «ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на людях, нарушив привычные ритмы жизни, а зачастую ударив по кошельку», пишут РИА Новости. Ввиду этого, кабмин будет принимать все необходимые меры поддержки. Особое внимание кабмин продолжит уделять семьям с низкими доходами. Так, будут временно изменены правила предоставления субсидий таким семьям: до 1 октября текущего года им автоматически продлят право на получение субсидии, без необходимости предоставления дополнительных подтверждений.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Кабмин утвердил максимальный размер кредитов при обращениях о каникулахСегодня в 11:42 Банки и кредитование
Выходные длиною в месяц: как сохранить душевное равновесие?Сегодня в 10:58 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Микрофинансисты просят у Банка России поддержки Коронавирус в России: ситуация на 31 марта За нарушение карантина – существенный штраф или лишение свободы Высокоточный тест на выявление COVID-19 разработали в российском НИИ Парламентарии поддержали законопроект о введении НДФЛ на проценты по депозитам
Архив статей