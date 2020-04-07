Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан на фоне коронавируса

В рамках встречи с представителями фракции «Справедливая Россия» премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах правительства представить новый пакет мер поддержки граждан и предпринимателей на фоне распространения коронавирусной инфекции.



О каких именно мерах идет речь, глава кабмина не уточнил. В то же время он заметил, что меры «охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей», пишет ТАСС. Разработка мероприятий ведется в контакте с главой государства Владимиром Путиным.