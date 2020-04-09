Эксперты оценили, какой объем инвестдохода потеряли клиенты НПФ и ПФР в прошлом году

В прошлом году свыше 180 тысяч человек по итогам переходной кампании сменили один НПФ на другой либо же вернулись в ПФР по досрочным заявлениям. Общая сумма потерь инвестдохода составила 2.6 млрд рублей. Средние потери одного клиента при досрочной смене страховщика приблизились к отметке 6 тысяч рублей (9% пенсионных накоплений). Такие данные приводит «Ъ», опираясь на предварительные неофициальные данные ПФР.



Аналитики указывают на то, что прошлогодний показатель потерь существенно ниже потерь предыдущих лет. Так, например, в 2018 году клиенты, досрочно сменившие фонд, потерял 4.3 млрд рублей. Причина снижения потерь инвестдохода – менее активная переходная кампания в 2019 году. Согласно статистике, в 2019 году клиенты подали в 6 раз меньше заявлений на переход в другой НПФ, нежели годом ранее.



По оценкам «Ъ», в прошлом году 75 тысяч клиентов ПФР, которые раньше времени перевели свои накопления в негосударственные пенсионные фонды, лишились приблизительно 1.5 млрд рублей, или 39% своих накоплений.