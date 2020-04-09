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Эксперты оценили, какой объем инвестдохода потеряли клиенты НПФ и ПФР в прошлом году
9 апреля в 11:32 Государство 2 200 Иван Тихонов
В прошлом году свыше 180 тысяч человек по итогам переходной кампании сменили один НПФ на другой либо же вернулись в ПФР по досрочным заявлениям. Общая сумма потерь инвестдохода составила 2.6 млрд рублей. Средние потери одного клиента при досрочной смене страховщика приблизились к отметке 6 тысяч рублей (9% пенсионных накоплений). Такие данные приводит «Ъ», опираясь на предварительные неофициальные данные ПФР.
Аналитики указывают на то, что прошлогодний показатель потерь существенно ниже потерь предыдущих лет. Так, например, в 2018 году клиенты, досрочно сменившие фонд, потерял 4.3 млрд рублей. Причина снижения потерь инвестдохода – менее активная переходная кампания в 2019 году. Согласно статистике, в 2019 году клиенты подали в 6 раз меньше заявлений на переход в другой НПФ, нежели годом ранее.
По оценкам «Ъ», в прошлом году 75 тысяч клиентов ПФР, которые раньше времени перевели свои накопления в негосударственные пенсионные фонды, лишились приблизительно 1.5 млрд рублей, или 39% своих накоплений.
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По Вашим прогнозам, как отразится на пенсионном рынке и пенсионном инвестировании граждан коронавирус и длинные выходные?
Длинные выходные внесут свои коррективы в итоги этого года, а также сам пенсионный рынок. Снижение объема поступающих в ПФР страховых взносов от работодателей в этом году, как в результате снижения поступлений из-за самого "великого сидения", так и из-за последствий в экономике, приведет к повышению давления на накопительный компонент.
Снижение количества работников и работодателей временно приведет к снижению прироста ВВП, что повлияет и на объем выделяемой бюджетной помощи ПФР. Для правительства пенсионные накопления остаются резервом, который можно сиюминутно использовать, но основной вопрос остается в сложности реализации. Национализация крупных пакетов ценных бумаг у пенсионной отрасли не даст эквивалент денежных средств, но усугубит кризисные явления этого года. Можно отметить, что понимание процессов правительством приведет к выдворению накопительного компонента из повестки по обязательности его формирования с участием государства, но активизирует работу над добровольными дополнительными взносами на будущую пенсию гражданам в виде ГПП (гарантированный пенсионный продукт).
Доходность накоплений этого года по НПФ и ПФР останется на уровне среднего депозита банка, поскольку все управляющие компании фондов инвестируют незначительные объемы в акции и основные суммы держат в облигациях различного уровня. Спрос на облигации вырастет совместно с предложением, для финансовых организаций это позволит выполнять свои обязательства, а для бизнеса - эмитентов облигаций получить дополнительное финансирование для восстановления и захвата новых долей рынка в условиях перезапуска экономических отношений. Имеющиеся организации пенсионного рынка могут потерять по итогам года еще несколько своих членов, но основная чистка уже закончена, нагрузка на АСВ и отрасль будет невелика.
Те граждане, что интересуются пенсионными накоплениями и процессом инвестирования, уже выбрали наиболее эффективный способ размещения своих будущих пенсий. Они находятся в ПФР и выбрали внутри него одну из 20 управляющих компаний, куда входят УК ВЭБ (два портфеля), УК Сбербанка, УК ВТБ... Для тех граждан, что только выбирают формат управления, ПФР и его управляющие компании остаются лучшим вариантом до 2024 года и нового витка пенсионной реформы. Время длинных выходных можно посвятить изучению вопроса и принятию решения.
В итоге, встряска на пенсионном рынке будет слабее, чем в экономике, в целом, но долгосрочные риски с 2022 года остаются открытыми. Пенсионная отрасль потеряет возможность в 2020 году опереться в ближайшее время на государственную помощь, но продолжит использовать ресурсы ВЭБа для восполнения выпадающих доходов от непоступления новых страховых взносов. Вероятность внедрения ГПП в следующем году вырастет. Снижение количества участников пенсионного рынка ведет к дальнейшему закреплению долей за каждым из них. Изменение порядка выбора инвестиционного портфеля (для ПФР) или пенсионного фонда (НПФ) привело к низким результатам по переводу граждан и их накоплений между фондами. Размер переводов между фондами останется относительно небольшим и по итогам 2020 года.
По Вашим прогнозам, как отразится на пенсионном рынке и пенсионном инвестировании граждан коронавирус и длинные выходные?
Если ориентироваться на общие подходы, то доходность должна снизится, возникает риск дефолтов, что негативно повлияет на стоимость портфелей пенсионных фондов.
Влияние на пенсионный рынок: в части операционной модели проблемы с коронавирусом может быть заставит собственников и руководителей фондов пересмотреть штатные расписания и подходы в кадровых вопросах. Наверняка станет более очевидно, кто реально нужен в штате, а кто проедает собственные средства. Но тут вопрос в большей степени к собственникам, т.к. иногда руководство фондов не заинтересовано снижать расходы.