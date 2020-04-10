Главная > Государство

МВД и Росгвардия усилят контроль за гражданами, вернувшимися из других стран

10 апреля в 12:25 Государство 0 225 Иван Тихонов
1 Изображение

Кремль обнародовал поручение президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия дополнительных мер по соблюдению карантина гражданами, которые вернулись на место постоянного проживания из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Поручение адресовано МВД и Росгвардии.

Паче того, в документе говорится о необходимости принятия дополнительных мер «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, и на прилегающих к ним территориях».

В поручении указано, что доклад о проделанной работе ведомств должен быть предоставлен до 15 апреля 2020 года, а затем он должен предоставляться еженедельно.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Рубль продолжает демонстрировать восходящую динамику

10 апреля в 15:28 Финансовые рынки

Кабмин завершил сделку по выкупу у Центробанка пакета акций Сбербанка

10 апреля в 14:43 Банки и кредитование

Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 10 апреля

10 апреля в 11:51 Медицина

Минздрав описал 5 ключевых симптомов коронавируса

9 апреля в 17:40 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Ситуация с распространением коронавируса на территории РФ на 6 апреля Выходные длиною в месяц: как сохранить душевное равновесие? Россиян не будут штрафовать за просрочку с оплатой за ЖКУ до конца года Производители и поставщики продуктов питания намерены повысить цены Кабмин утвердил максимальный размер кредитов при обращениях о каникулах

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru