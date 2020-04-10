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МВД и Росгвардия усилят контроль за гражданами, вернувшимися из других стран
10 апреля в 12:25 Государство 0 225 Иван Тихонов
Кремль обнародовал поручение президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия дополнительных мер по соблюдению карантина гражданами, которые вернулись на место постоянного проживания из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Поручение адресовано МВД и Росгвардии.
Паче того, в документе говорится о необходимости принятия дополнительных мер «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, и на прилегающих к ним территориях».
В поручении указано, что доклад о проделанной работе ведомств должен быть предоставлен до 15 апреля 2020 года, а затем он должен предоставляться еженедельно.
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