МВД и Росгвардия усилят контроль за гражданами, вернувшимися из других стран

Кремль обнародовал поручение президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия дополнительных мер по соблюдению карантина гражданами, которые вернулись на место постоянного проживания из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Поручение адресовано МВД и Росгвардии.



Паче того, в документе говорится о необходимости принятия дополнительных мер «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, и на прилегающих к ним территориях».



В поручении указано, что доклад о проделанной работе ведомств должен быть предоставлен до 15 апреля 2020 года, а затем он должен предоставляться еженедельно.