В столице ввели новые ограничения для водителей и детей

С завтрашнего дня, 15 апреля, в Москве ужесточаются ограничительные меры в транспортной отрасли в связи с распространением коронавируса. Теперь, дабы передвигаться по столице на автомобиле, необходимо получить спецпропуск. Если же ГИБДД обнаружит, что у водителя отсутствует такой пропуск, то ему выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.



Если у водителя без пропуска возникнет конфликт с правоохранительными органами, то машину правонарушителя могут отвезти на штрафстоянку, передает слова г-на Шапошникова «Интерфакс». В свою очередь, в ГИБДД предупредили, что со среды начнут проверять у водителей наличие пропусков на въездах в столицу, что может спровоцировать затруднения в движении.



Кроме всего, в столице до 1 мая действует режим самоизоляции. Это означает, что жители столицы могут покидать место жительства только при острой необходимости. Более того, в период действия ограничительных мер дети до 14 лет могут передвигаться по городу только в сопровождении родителей. Для детей отдельный пропуск не нужен.