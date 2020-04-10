Президент РФ рассказал, что нужно сделать, чтобы остановить распространение коронавируса

В ходе онлайн-заседания высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией президент России Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавируса необходимы экстраординарные меры. В то же время, по его словам, побороть болезнь можно только путем объединения усилий международного сообщества.



Глава Государства с сожалением признал, что пандемия оказывает действительно негативное влияние на все стороны жизни, включая снижение мобильности населения, затруднения в торговле, а также волатильность глобальных рынков.



Президент напомнил, что российские власти выделяют 1.2% ВВП на минимизацию негативных последствий пандемии. Между тем, Владимир Путин не исключает, что страны ЕАЭС при необходимости могут привлечь средства Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития, пишут РИА Новости.



По итогам онлайн-заседания лидеры ЕАЭС заявили, что ограничения, принятые по всему миру на фоне распространения коронавируса, должны быть сняты после окончания пандемии.