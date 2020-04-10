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Минстрой считает сферу ЖКХ пострадавшей от коронавируса
Сегодня в 16:50 Государство 0 126 Иван Тихонов
В рамках селекторного совещания с управляющими организациями министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заявил о работе над включением сферы ЖКХ в список наиболее затронутых пандемией отраслей. Свои предложения по поддержке сферы в Минстрое направили в правительство, говорится в сообщении на сайте Минстроя.
«Среди прочего мы обратились с просьбой о включении жилищно-коммунального хозяйства в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от новой коронавирусной инфекции», — заявил г-н Якушев.
Он добавил, что при складывающейся ситуации у УК возникла дополнительная нагрузка, связанная с мерами по дезинфекции помещений, увеличения периодичности уборки и проведения разъяснительной работы с населением.
«Нельзя забывать и про наступающий сезон подготовки уже к следующему отопительному периоду 2020—2021 годов. Все запланированные мероприятия по подготовке внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки», — подчеркнул глава ведомства.
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