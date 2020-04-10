Минстрой считает сферу ЖКХ пострадавшей от коронавируса

В рамках селекторного совещания с управляющими организациями министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заявил о работе над включением сферы ЖКХ в список наиболее затронутых пандемией отраслей. Свои предложения по поддержке сферы в Минстрое направили в правительство, говорится в сообщении на сайте Минстроя.



«Среди прочего мы обратились с просьбой о включении жилищно-коммунального хозяйства в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от новой коронавирусной инфекции», — заявил г-н Якушев.



Он добавил, что при складывающейся ситуации у УК возникла дополнительная нагрузка, связанная с мерами по дезинфекции помещений, увеличения периодичности уборки и проведения разъяснительной работы с населением.



«Нельзя забывать и про наступающий сезон подготовки уже к следующему отопительному периоду 2020—2021 годов. Все запланированные мероприятия по подготовке внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки», — подчеркнул глава ведомства.