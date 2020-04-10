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Кабмин поддержит регионы в борьбе с коронавирусом дополнительными средствами

15 апреля в 16:22 Государство 0 234 Иван Тихонов
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В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выделении свыше 30 млрд рублей на борьбу регионов с распространением COVID-19. Предполагается, что средства будут направлены в 84 субъекта России.

Председатель правительства подчеркнул необходимость дооснащения более половины коек в субъектах дополнительным оборудованием, установки мобильных кислородных станций в стационарах, которые используются, в том числе, в реанимационных целях, а также оснащения коек аппаратами ИВЛ, передают слова г-на Мишустина РИА Новости. Более того, премьер уточнил, что деньги будут направлены «не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек».

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день общее количество инфицированных COVID-19 в России составило 24 490. Число летальных случаев за сутки увеличилось на 28, что стало рекордом по смертности с начала пандемии.

Российские регионы перешли в режим самоизоляции и ввели ограничительные меры. В частности, в Москве с сегодняшнего дня запрещено передвижение по городу на личном и общественном транспорте без цифрового пропуска, введены штрафы за нарушение карантинных мер, а также усилены меры контроля за соблюдением ограничительных мер.
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