Кабмин поддержит регионы в борьбе с коронавирусом дополнительными средствами

В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выделении свыше 30 млрд рублей на борьбу регионов с распространением COVID-19. Предполагается, что средства будут направлены в 84 субъекта России.



Председатель правительства подчеркнул необходимость дооснащения более половины коек в субъектах дополнительным оборудованием, установки мобильных кислородных станций в стационарах, которые используются, в том числе, в реанимационных целях, а также оснащения коек аппаратами ИВЛ, передают слова г-на Мишустина РИА Новости. Более того, премьер уточнил, что деньги будут направлены «не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек».



По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день общее количество инфицированных COVID-19 в России составило 24 490. Число летальных случаев за сутки увеличилось на 28, что стало рекордом по смертности с начала пандемии.



Российские регионы перешли в режим самоизоляции и ввели ограничительные меры. В частности, в Москве с сегодняшнего дня запрещено передвижение по городу на личном и общественном транспорте без цифрового пропуска, введены штрафы за нарушение карантинных мер, а также усилены меры контроля за соблюдением ограничительных мер.