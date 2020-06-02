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В ЛДПР предлагают ввести новый вид пособий
1 июня в 10:59 Государство 0 401 Иван Тихонов
Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий введение нового пособия в размере МРОТ для «лиц, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». Инициатива поступила от парламентариев от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Об этом сообщила пресс-служба главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова – одного из авторов законопроекта.
Документом предусматривается выплата ежемесячных пособий для домохозяек на ведение домашнего хозяйства, под которым подразумевается не только уборка дома, но и уход за детьми, престарелыми родителями, а также уход за инвалидами детства I группы. При этом право на получение пособия будет только у одного члена семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
Авторы указывают на то, что порядок выплат будет определяться Минтрудом. В случае одобрения инициатива вступит в силу с 1 января 2021 года.
Ярослав Нилов пояснил целесообразность введения пособий для домохозяек «несложной социально-экономической логикой», пишут РИА Новости. Он призвал не недооценивать труд домохозяек и выразил мнение о том, что новелла позволит укрепить социальную стабильность в обществе.
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