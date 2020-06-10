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Показатели собираемости платы за «коммуналку» значительно сократились

Сегодня в 17:00 Государство 0 124 Иван Тихонов
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо помощнику главы государства Максиму Орешкину, в котором выразил обеспокоенность показателями собираемости платы за ЖКУ с начала пандемии. Представитель Совфеда указывает на то, что в целом по России собираемость в марте – июне упала на 10-30%. Более того, в некоторых городах эти показатели сократились с 90% до 60%.

В своем обращении г-н Кутепов уточняет, что коммунальная отрасль стремительно теряет доходы, ввиду ранее принятых мер поддержки населения в период пандемии коронавируса. Речь идет об отсрочке по уплате за «коммуналку», пишут «Известия». Член Совфеда предлагает Максиму Орешкину дать поручение федеральным и региональным властям инициировать полное погашение долгов бюджетными и казенными учреждениями за коммунальные услуги и уплату авансовых платежей за два месяца. Вдобавок, следует предпринять и системные шаги по поддержке отрасли. Так, г-н Кутепов предлагает предоставить отсрочки по перечислению обязательных платежей в бюджет, в том числе через включение отрасли в перечень пострадавших, снизить ставку по налогу на прибыль с 20% до 10% для компаний, инвестирующих в инфраструктуру по концессионным соглашениям, предоставить кредиты по нулевой ставке на возмещение потерь выручки, субсидии для бесперебойной мусоропереработки и ряд других.

В Минстрое поддерживают идею включения отрасли ЖКУ в перечень пострадавших от пандемии. Министерство пообещало сформировать дополнительные меры поддержки сферы, поскольку за последние месяцы эксперты наблюдают существенное падение платежной дисциплины. В апреле — июне выпадающие доходы могут составить около 70—80 млрд рублей, прогнозируют в ведомстве.
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