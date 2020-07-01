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Семьи с детьми до 16 лет получат единовременные выплаты без специального заявления

Сегодня в 12:23 Государство 0 88 Иван Тихонов
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Министерство труда и социальной защиты объявило о старте второй «волны» единоразовых выплат семьям с детьми до 16 лет. С сегодняшнего дня, 1 июля, граждане РФ смогут получить 10 тысяч рублей в качестве поддержки государства на фоне пандемии. Причем новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, поскольку вся информация берется из базы данных Пенсионного фонда.

Процедура выплат будет происходить следующим образом. Для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября текущего года. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.

В Минтруда подчеркнули, что выплаты могут быть назначены более чем на 27 млн детей. На эти цели будет выделено 274 млрд рублей.

Технический алгоритм электронного обмена данными позволил во время первого этапа выплат в течение первого дня перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей.

Напомним, 23 июня президент России Владимир Путин заявил о дополнительной выплате для семей с детьми - на каждого ребенка до 16 лет по 10 тысяч рублей.
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