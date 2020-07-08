Объявлена возможность голосования в сети в процессе проведения выборов в ГД

Как известно, осенью 2021 года должны состояться выборы в Государственную думу Российской Федерации.



В ходе проведения круглого стола «Электронное голосование – шаг в будущее» сегодня, 6 июля, представитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Антон Горелкин сообщил о возможности применения на вышеупомянутом событии голосования в режиме онлайн.



Элла Памфилова, глава ЦИК, 1 июля подтвердила эту информацию, уведомив, что ее коллеги планируют увеличить масштаб задействования на выборах голосования в электронном формате и продвинуть Россию в этом направлении до одной из лидирующих позиций в мире.



При этом секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина подчеркнула важность наличия соответствующего желания у жителей региона и достаточной технологической базы, что позволит корректно организовать онлайн-голосование.

По материалам "Известий"