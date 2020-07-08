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Диппредставителей РФ лишили возможности получить второе гражданство

7 июля в 12:03 Государство 0 326 Карина Мелова
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Ранее сообщалось, что 28 февраля 2020 г. в Государственной думе был представлен проект закона, лишающий дипломатических представителей и постоянных делегатов Российской Федерации в международных организациях права на получение двойного гражданства, а также вида на жительство за границей.

Инициаторами законопроекта стали Константин Косачев (председатель комитета Совфеда по международным делам) и Андрей Клишас (глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству). Комиссия Кабмина по законопроектной деятельности и профильный комитет ГД по международным делам документ поддержали (ист.: ТАСС).

В частности, проект закона не допускает получение или приобретение российскими послами/постпредами второго гражданства или права на постоянное проживание за рубежом в течение срока пребывания на посту.

Нововведения продиктованы утверждением поправок к основному закону страны. Помимо вышеуказанного, ранее принятые положения запрещают высшим дипломатическим лицам хранить денежные сбережения (вклады) в заграничных банках.
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