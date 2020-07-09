Право получить звание пожизненного сенатора будет закреплено на законодательном уровне

В Российской правовой системе планируется урегулировать процесс предоставления статуса пожизненного сенатора лицам, в прошлом занимавшим пост президента и имеющим особые заслуги перед государством, на законодательном уровне. Такими сведениями в среду, 8 июля, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



В частности, госпожа Матвиенко пояснила: «Что касается права президента РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически. Статья 95 конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки. В пакете законов также будет готовиться и этот механизм». Таким образом она ответила на вопрос сотрудников СМИ касательно сроков присваивания такого статуса экс-президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву вследствие начала действия поправок к основному закону страны.



На данном этапе в состав Совфеда входят лица, избранные регионами, а также 17 представленных главой государства кандидатов. Нововведения в Конституции расширили количество представителей от президента до 30, при этом 7 из них президент может назначить пожизненно «за выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

По материалам ТАСС