В планах Совфеда создание расширенного парламента на федеральном и региональном уровнях

В четверг, 9 июля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мысль о том, что участники Федерального собрания совместно с региональными народными избранниками способны и обязаны сформировать расширенный парламент.



Так, выступая на собрании президиума Совета законодателей, госпожа Матвиенко провозгласила следующее: «В одном из недавних выступлений Владимир Владимирович Путин использовал такое понятие, как расширенное правительство. Я убеждена, что мы можем и должны выстроить расширенный парламент – четкое системное взаимодействие Федерального собрания и законодательных органов субъектов Федерации. Я вижу в этом одну из задач сегодняшней встречи».



По словам спикера Совета Федерации, сенаторы уже построили дорожную карту по нормотворческой деятельности в поддержку активного внедрения изменений основного закона страны, при этом каждый комитет СФ был наделен своими обязанностями и сферами компетентности. Также Валентина Матвиенко посоветовала региональным правительствам не откладывать в долгий ящик утверждение планов законодательного сопровождения поправок на локальном уровне и выразила готовность оказать любую необходимую помощь в данном вопросе при координирующей роли Совета законодателей.

По материалам ТАСС