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Госдума без ЛДПР: пустые угрозы?

Сегодня в 15:28 Государство 0 73 Карина Мелова
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В четверг Сергею Фургалу, губернатору Хабаровского края, было предъявлено подозрение в организации ряда заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области, совершенных на протяжении 2004 и 2005 годов. Ожидается, что вскоре суд г. Москвы выдвинет обвинение и определит меру пресечения (ист.: «Ведомости»). В данный момент подозреваемый находится в столице.

От лица фракции ЛДПР ее глава Владимир Жириновский выразил возмущение действиями правоохранительных органов и Следственного комитета и поведал о намерении членов партии сложить полномочия в нижней палате Федерального собрания в знак протеста против ареста Сергея Фургала и еще 4 подозреваемых, задержанных ранее. Об этом он заявил на заседании ГД.

На громкие слова отреагировал Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, который категоризировал поведение лидера ЛДПР как шантаж.
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