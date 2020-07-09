Госдума без ЛДПР: пустые угрозы?

В четверг Сергею Фургалу, губернатору Хабаровского края, было предъявлено подозрение в организации ряда заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области, совершенных на протяжении 2004 и 2005 годов. Ожидается, что вскоре суд г. Москвы выдвинет обвинение и определит меру пресечения (ист.: «Ведомости»). В данный момент подозреваемый находится в столице.



От лица фракции ЛДПР ее глава Владимир Жириновский выразил возмущение действиями правоохранительных органов и Следственного комитета и поведал о намерении членов партии сложить полномочия в нижней палате Федерального собрания в знак протеста против ареста Сергея Фургала и еще 4 подозреваемых, задержанных ранее. Об этом он заявил на заседании ГД.



На громкие слова отреагировал Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, который категоризировал поведение лидера ЛДПР как шантаж.