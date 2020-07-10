Крашенинников: рабочая группа по Конституции будет заседать 30 июля

По словам руководителя комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, очередная встреча рабочей группы по поправкам в основной закон страны назначена на 30 июля.



В ходе заседания президиума совета законодателей Российской Федерации господин Крашенинников призвал членов региональных парламентов не спешить и проделать качественную работу прежде, чем присылать предложения по поправкам в уставы и конституцию на рассмотрение рабочей группой. Как известно, голосование по изменениям в основной закон длилось с 25 июня по 1 июля. Принятие поправок поддержали 77,92 % голосовавших, выступили против 21,27 %.



В свою очередь, Андрей Клишас (глава комитета Совфеда по конституционному законодательству) 3 июля подчеркнул, что законодатели уже настроены работать, руководствуясь Конституцией с утвержденными поправками.



При этом глава государства В. Путин рекомендовал рабочей группе по конституции и дальше отслеживать процесс внедрения изменений.

По материалам «Известий»