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Правительство Хабаровска продолжает работать в обычном режиме

Сегодня в 12:04 Государство 0 201 Карина Мелова
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10 июля от представителей пресс-центра властей и законодательной думы Хабаровского края стало известно о том, что эти органы продолжают функционировать в привычном порядке после ареста губернатора Сергея Фургала и двух народных избранников-членов партии ЛДПР: Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, которых подозревают в хищении денежных средств посредством мошенничества в особо крупном размере (ист.: ТАСС). При этом главе региона не позволили представить кандидатуру исполняющего его обязанности лица.

Напомним: в четверг, 9 июля, Сергей Фургал был взят под арест в Хабаровске и отправлен в столицу, где его более 6 часов допрашивали как обвиняемого. Светлана Петренко, на официальном уровне представляющая Следственный комитет РФ, уведомила сотрудников СМИ о том, что задержанному выдвинуто обвинение в организации самое меньшее двух убийств и покушении на одно убийство в 2004–2005 гг. в Хабаровском крае и Амурской области при задействовании организованной преступной группы. Глава региона свою вину отрицает.
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