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Алименты вместо родителей во время пандемии вызвалось заплатить государство

Сегодня в 14:59 Государство 0 160 Карина Мелова
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Решение проблемы с выплатой алиментов в период недостатка финансовой обеспеченности граждан во время карантина предложила Валентина Миронова, представитель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей. В частности, депутат считает целесообразным основать так называемый алиментный фонд, посредством которого государство будет выплачивать алименты вместо родителей, которые из-за возникших вследствие пандемии финансовых затруднений не могут самостоятельно это сделать.

В соответствии с разработанной схемой, в дальнейшем «одолженные» таким образом у государства средства родители будут компенсировать (ист.: «РИА Новости»). Рассмотрение данного вопроса запланировано на начало следующей недели. Госпожа Миронова также акцентировала внимание на том, что сформировать подобный фонд можно лишь с одобрением правительства.

Как известно, 23 июня глава государства В. Путин анонсировал дополнительные выплаты в размере 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, а 6 июля Министерство труда и социальной защиты объявило, что такие средства уже получили родители 26 миллионов детей. Все желающие могут подать заявки до 1 октября текущего года.
По материалам «Известий»
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