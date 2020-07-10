Алименты вместо родителей во время пандемии вызвалось заплатить государство

Решение проблемы с выплатой алиментов в период недостатка финансовой обеспеченности граждан во время карантина предложила Валентина Миронова, представитель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей. В частности, депутат считает целесообразным основать так называемый алиментный фонд, посредством которого государство будет выплачивать алименты вместо родителей, которые из-за возникших вследствие пандемии финансовых затруднений не могут самостоятельно это сделать.



В соответствии с разработанной схемой, в дальнейшем «одолженные» таким образом у государства средства родители будут компенсировать (ист.: «РИА Новости»). Рассмотрение данного вопроса запланировано на начало следующей недели. Госпожа Миронова также акцентировала внимание на том, что сформировать подобный фонд можно лишь с одобрением правительства.



Как известно, 23 июня глава государства В. Путин анонсировал дополнительные выплаты в размере 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, а 6 июля Министерство труда и социальной защиты объявило, что такие средства уже получили родители 26 миллионов детей. Все желающие могут подать заявки до 1 октября текущего года.

По материалам «Известий»