ПФР начнет корректировку пенсий работающим пенсионерам уже со следующего месяца

С 1 августа Пенсионный фонд России начнет корректировку пенсий работающим пенсионерам. Об этом пишет «Российская газета». Уточняется, что корректировка пенсий происходит автоматически, а размер выплат должен регулярно изменяться в сторону увеличения. Аналогично со следующего месяца стартует автоматический перерасчет накопительных пенсий.



В ПФР ранее заявили, что по результатам инвестирования пенсионных накоплений в прошлом году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9.13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.



В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла, в этом году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей. Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты — 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию.



Граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно.



Согласно данным Минтруда, сегодня 98.7% россиян, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части единовременно.