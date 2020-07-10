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Минтруд выступил с новой инициативой о возмещении потерянного инфестходоха граждан при смене пенсионного фонда
16 июля в 15:52 Государство 2 266 Иван Тихонов
Минтруд разрабатывает поправки в законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии». Изменения призваны закрепить на законодательном уровне возврат потерянного гражданами инвестиционного дохода в случае признания судом недействительным заключение договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС).
По мнению ведомства, поправки к законодательству должны обязывать «страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления граждан», по признанному судом недействительному договору «восстанавливать (из РОПС) на счете застрахованного лица сумму» изъятого при досрочном переходе инвестдохода, пишет «Ъ». Это необходимо, так как в отдельных случаях «имеют место отказы судебных органов» в удовлетворении подобных требований граждан. В то же время остается открытым вопрос доходов, полученных от инвестирования резервов по ОПС.
Напомним, без штрафных санкций россияне с 2015 года могут переводить пенсионные накопления один раз в пять лет. В случае досрочного перехода они лишаются инвестдохода. Согласно данным Счетной палаты, в результате переходных кампаний 2015—2018 годов граждане потеряли 108.4 млрд рублей инвестдохода. По данным Банка России, по итогам кампании 2019 года потери составили 3.1 млрд рублей. Все эти средства переходили в резерв по ОПС фондов, из которых гражданин переводил накопления.
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Как Вы оцениваете инициативу Минтруда?
Изначально было понятно, что граждане, переведенные в различные НПФ без ведома, будут терять на переходах счетов, а из-за интервала в 5 лет потери могут составлять до 50 % прироста кумулятивным итогом. Меры по ограничению переходов граждан из фонда в фонд были прописаны сразу, а решение проблем с нелегальными переходами оставили на будущее. Минтруда уже не первый год ищет компромисс между целью соблюдать права граждан и не уничтожить пенсионную индустрию, находящуюся до сих пор в "юном" возрасте. Решение по возврату средств из-за неправомерных переходов при досрочной смене НПФ или ПФР является несомненным шагом вперед в давнем вопросе.
Можно отметить, что выплаты от предыдущего страховщика производятся из тех средств, что тот получил в ходе неправомерного перехода гражданина по суду, но не проработан вопрос по доходу от этой суммы за период инвестирования и судебных заседаний, а также нет денежного "кнута" для фонда, куда средства от основного счета будут переведены, в виде штрафа по конкретному судебному решению. Конечно, фонды, куда переходят деньги по ОПС при неправомерном переводе, уже сейчас получают проблемы денежного характера, если будет суд или рассмотрение жалобы через ЦБ или ПФР. Но, определение размера потерь для фонда не снимает вопроса о потерях для гражданина, поэтому инициатива Минтруда закрывает основной вопрос, интересующий всех обманутых граждан - кто и как будет возвращать потерянные средства.
Как Вы оцениваете инициативу Минтруда?
С точки зрения застрахованного лица, с точки зрения здравого смысла и с точки зрения практики, инициатором перевода пенсионных накоплений является НПФ, в которые эти ПН поступили.
Т.е. "новый" НПФ является заказчиком всех операций, которые совершают в его интересах привлеченные этим НПФ агенты.
При этом размер инвест.дохода может быть определен без проблем, основываясь на размере инвест.дохода, который начислен застрахованным лицам, которые остались в НПФ, из которого незаконно перевели ПН.
И возмещать этот доход должен также тот НПФ, в который незаконно переведены ПН.
Давно и безуспешно коллегами из НПФ предлагался механизм, который смог бы прекратить порочную практику "переписывания" застрахованных лиц агентами. Необходимо учитывать и считать "законным" не последнее заявление застрахованного лица, а первое.