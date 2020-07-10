Минтруд выступил с новой инициативой о возмещении потерянного инфестходоха граждан при смене пенсионного фонда

Минтруд разрабатывает поправки в законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии». Изменения призваны закрепить на законодательном уровне возврат потерянного гражданами инвестиционного дохода в случае признания судом недействительным заключение договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС).



По мнению ведомства, поправки к законодательству должны обязывать «страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления граждан», по признанному судом недействительному договору «восстанавливать (из РОПС) на счете застрахованного лица сумму» изъятого при досрочном переходе инвестдохода, пишет «Ъ». Это необходимо, так как в отдельных случаях «имеют место отказы судебных органов» в удовлетворении подобных требований граждан. В то же время остается открытым вопрос доходов, полученных от инвестирования резервов по ОПС.



Напомним, без штрафных санкций россияне с 2015 года могут переводить пенсионные накопления один раз в пять лет. В случае досрочного перехода они лишаются инвестдохода. Согласно данным Счетной палаты, в результате переходных кампаний 2015—2018 годов граждане потеряли 108.4 млрд рублей инвестдохода. По данным Банка России, по итогам кампании 2019 года потери составили 3.1 млрд рублей. Все эти средства переходили в резерв по ОПС фондов, из которых гражданин переводил накопления.