В последний месяц лета россиян ожидает повышение цен на газ

С 1 августа в России повысятся цены на газ для населения в среднем на 3% по регионам. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), обнародованном на портале правовой информации.



«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в документе.



Напомним, ФАС подготовила проект приказа о повышении стоимости газа для потребителей с 1 июля еще в апреле текущего года. Если сравнивать тарифы, указанные в приказе, с тарифами на газ, утвержденными летом 2019 года, следует, что в среднем цена на топливо для населения вырастет на 3%, пишет РБК. Так, в Москве и Московской области рост составляет 114 рублей (с 3807 до 3921 рублей), в Санкт-Петербурге на 113 рублей (с 3758 до 3821 рублей), Для сравнения в Новосибирской области рост составляет 112 рублей (с 3702 до 3813 рублей), в Чечне на 116 рублей (с 3858 до 3974 рублей).



Впрочем, немного позже ведомство предложило отсрочить индексацию оптовых цен на газ для населения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.