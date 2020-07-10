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Нелегальный техосмотр приравняли к уголовному делу

27 июля в 13:35 Государство 0 281 Карина Мелова
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Под действием поправок в УК РФ с понедельника, 27 июля, в России вводится уголовная ответственность за выполнение технического осмотра транспортных средств без получения аккредитации Российского союза автостраховщиков. Согласно нововведениям (статья 171 УК), подобный осмотр классифицируется как «незаконное предпринимательство» при нанесении ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия или получении крупной финансовой выгоды (ист.: «Коммерсантъ»).

Указывается, что заниматься расследованием подобных дел будет полиция. Среди возможных мер наказания называются штраф (до 300 тысяч рублей), до 480 часов принудительных работ или до 6 месяцев заключения.

Как сообщалось ранее, в минувшем году ГД утвердила законопроект об изменении процедуры технического осмотра ТС, согласно которому диагностические карты должны перейти в электронный формат и сопровождаться фотосъемкой процесса осмотра. Кроме того, размер денежного взыскания, установленный для операторов, реализующих диагностические карты без прохождения ТО, возрастет. Лица, управляющие транспортным средством без прохождения ТО, могут быть оштрафованы на 2 тыс. рублей.

Предполагалось, что поправки получат юридическую силу в июне 2020 года, однако установленный термин был перенесен в связи с COVID–19.
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