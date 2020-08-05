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Правительство рассмотрит вопрос увеличения скидки на оплату ЖКУ для многодетных семей
5 августа в 16:30 Государство 0 143 Иван Тихонов
Председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты РФ Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей. Автор инициативы просит увеличить скидку для многодетных семей до 50%, а для семей с 10-ю и более детей – до 70%, пишет RT.
Свою инициативу г-жа Волынец считает своевременной мерой поддержки семей с детьми. Помимо этого, она считает целесообразным не взимать плату за ЖКУ с тех семей с детьми - независимо от фактора многодетности, - в которых родители лишились работы на фоне пандемии коронавируса; запрет на взимание платы должен длиться вплоть до момента трудоустройства родителей.
На данный момент в РФ многодетным семьям предоставляется льгота на оплату ЖКУ в размере 30%. А в семьях с 10-ю и более детей скидка составляет 50% от суммы платежа.
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