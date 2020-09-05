Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в учебных заведениях

Как уведомил 4 сентября Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ, сотрудники названного органа исполнительной власти взяли под арест тринадцать членов организованной в сети преступной группы, которая вела подготовку к массовому уничтожению людей в учебных заведениях и общественных местах.



Из сообщения следует, что нарушители правопорядка планировали совершить террористический акт с применением взрывчаток собственного производства, зажигательных смесей и холодного оружия. У преступных лиц были найдены 4 самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, детали для их изготовления, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие. Кроме того, террористы призывали других пользователей сети к ним присоединиться.



«Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», – разъяснили в ЦОС ФСБ.

Один из участников сообщества намеревался во время проведения школьной линейки убить сто человек.

По материалам «Известий»

