Главная > Государство

Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в учебных заведениях

4 сентября в 14:10 Государство 0 245 Карина Мелова
1 Изображение

Как уведомил 4 сентября Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ, сотрудники названного органа исполнительной власти взяли под арест тринадцать членов организованной в сети преступной группы, которая вела подготовку к массовому уничтожению людей в учебных заведениях и общественных местах.

Из сообщения следует, что нарушители правопорядка планировали совершить террористический акт с применением взрывчаток собственного производства, зажигательных смесей и холодного оружия. У преступных лиц были найдены 4 самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, детали для их изготовления, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие. Кроме того, террористы призывали других пользователей сети к ним присоединиться.

«Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», – разъяснили в ЦОС ФСБ.
Один из участников сообщества намеревался во время проведения школьной линейки убить сто человек.
По материалам «Известий»
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Коронавирус опять отвоевывает позиции

4 сентября в 13:41 Медицина

«МСП банк» выдает займы под необычный залог

4 сентября в 12:43 Банки и кредитование

Санкции Евросоюза не коснутся президента Белоруссии

4 сентября в 11:55 Внешняя политика

4,95 миллиарда на дорожные покрытия в регионах

3 сентября в 14:42 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Оперативно о Covid-19 в РФ В последний день лета количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило практически 5 тысяч Преимущества СБП и технологии SoftPOS Страховые взносы для малого бизнеса в 2021 году останутся на уровне нынешнего года Обанкротиться? Да легко!

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru