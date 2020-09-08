Минтруд РФ распределил выходные дни в следующем году

Как узнали журналисты агентства ТАСС от представителей пресс-центра Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ведомство разработало проект постановления правительства, регулирующий перенос выходных дней в следующем (2021) году. В соответствии с вышеназванным документом, празднование Нового года и Рождества будет длиться с 1 по 10 января, майских торжеств – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. При этом 31 декабря 2021 года все тоже будут отдыхать, однако в 2020-м – работать.



В частности, 8 сентября была обнародована следующая информация: «Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения».



Проект постановления гласит, что, в итоге, выходными в следующем году будут 1–10 января, 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая, 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября и 31 декабря.



Из-за накладки некоторых праздничных дней на выходные, суббота и воскресенье 2 и 3 января переносятся на 5 ноября и 31 декабря, суббота 20 февраля сдвигается на понедельник 22 февраля. Данные смещения обусловлены нормами трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.