В ОНФ предлагают разрешить использовать материнский капитал для ремонта жилья

ОНФ планирует в ближайшее время представить на рассмотрение правительства инициативу, которая разрешает направлять материнский капитал на ремонт жилья. Об этом сообщает член Общественной палаты, руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлия Зимова.



Опрос, проведенный ОНФ, показал, что 46% респондентов поддерживают предложение, а 44% считают, что необходимо разрешить направлять маткапитал на покупку автомобиля. Инициативу готовы поддержать в Комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ, а также все парламентские фракции, пишут «Известия».



Как отметила глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ремонт жилья для семьи всегда связан с существенными расходами, особенно если ребенок только родился, а у родителей невысокие доходы. Если такая инициатива будет оформлена законодательно и поступит в Госдуму, то ее могут поддержать, подчеркнула она.