Главная > Государство

В Кремле не готовы верить на слово никому в деле Алексея Навального

18 сентября в 15:55 Государство 0 206 Иван Тихонов
1 Изображение

В деле с «отравлением» Алексея Навального слишком много абсурда, в Кремле никому на слово верить не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам говорят, что следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение. Как это могло быть? Это совершенно не вяжется с заключениями эксперта. Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?» — выразил позицию Кремля г-н Песков.

Вдобавок, Дмитрий Песков отметил, что администрация президента не занимается следственными действиями, но, если бы где-то на территории РФ нашли следы химического оружия, об этом сразу доложили бы главе государства, пишут РИА Новости. Паче того, пресс-секретарь напомнил, что Москва ждет детальные данные от европейских специалистов и без них попытки выяснить, что произошло, затруднены.

Напомним, Ранее в Instagram Алексея Навального было обнародовано заявление, что на бутылке из номера томской гостиницы, где он жил, нашли следы "Новичка". По данным СМИ, сейчас «улика» находится в Германии.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Динамика распространения коронавируса в России 18 сентября

18 сентября в 15:38 Медицина

Без перемен: Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

18 сентября в 15:18 Финансовые рынки

Парламентарии предлагают ввести в РФ понятие студенческого капитала

18 сентября в 10:48 Образование

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ растет четвертый день подряд

17 сентября в 16:02 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России превысил 5.5 тысяч От 16 и старше: новая инициатива по снижению возрастного ценза на получение водительских прав Динамика распространения коронавируса в РФ: данные на 15 сентября Центробанк намерен перенаправлять жалобы клиентов банков самим виновникам Курс евро максимально устремился к отметке 90 рублей

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru