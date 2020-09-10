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В Кремле не готовы верить на слово никому в деле Алексея Навального
18 сентября в 15:55 Государство 0 206 Иван Тихонов
В деле с «отравлением» Алексея Навального слишком много абсурда, в Кремле никому на слово верить не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам говорят, что следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение. Как это могло быть? Это совершенно не вяжется с заключениями эксперта. Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?» — выразил позицию Кремля г-н Песков.
Вдобавок, Дмитрий Песков отметил, что администрация президента не занимается следственными действиями, но, если бы где-то на территории РФ нашли следы химического оружия, об этом сразу доложили бы главе государства, пишут РИА Новости. Паче того, пресс-секретарь напомнил, что Москва ждет детальные данные от европейских специалистов и без них попытки выяснить, что произошло, затруднены.
Напомним, Ранее в Instagram Алексея Навального было обнародовано заявление, что на бутылке из номера томской гостиницы, где он жил, нашли следы "Новичка". По данным СМИ, сейчас «улика» находится в Германии.
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